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'daki yangında 8 aylık bebek öldü

merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi’nde bir evde çıkan yangında 8 aylık bir bebek hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralı olarak kurtarıldı. Yangın sırasında komşusunda olan anne sinir krizi geçirdi.

VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 29.10.2020 16:54 ABONE OL
Elazığ'daki yangında 8 aylık bebek öldü

Elazığ'ın merkeze bağlı Çaydaçıra mahallesindeki Adnan Kahveci Bulvarı'nda CYA2 bloktaki bir apartmanın bodrum katında elektrik prizinden çıktığı tahmin edilen bir yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Daireye giren itfaiye erleri yangına müdahale etti. Ekipler dumandan etkilenen ve vücutlarında yanıklar bulunun 8 aylık Hiranur, 4 yaşındaki Koray ve 2 yaşındaki Kaan kardeşleri dışarı çıkardı. Yangında 8 aylık Hiranur Kaplan olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minik bebeğin cansız bedeni ise morga götürüldü. Yangın esnasında komşusunda olan anne Gonca Kaplan, olayı duyar duymaz eve koştu. Olay yerinde sinir krizi geçiren anne, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elazığ'daki yangında 8 aylık bebek öldü
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