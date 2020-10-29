Elazığ'daki yangında 8 aylık bebek öldü

Elazığ'ın merkeze bağlı Çaydaçıra mahallesindeki Adnan Kahveci Bulvarı'nda CYA2 bloktaki bir apartmanın bodrum katında elektrik prizinden çıktığı tahmin edilen bir yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Daireye giren itfaiye erleri yangına müdahale etti. Ekipler dumandan etkilenen ve vücutlarında yanıklar bulunun 8 aylık Hiranur, 4 yaşındaki Koray ve 2 yaşındaki Kaan kardeşleri dışarı çıkardı. Yangında 8 aylık Hiranur Kaplan olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minik bebeğin cansız bedeni ise morga götürüldü. Yangın esnasında komşusunda olan anne Gonca Kaplan, olayı duyar duymaz eve koştu. Olay yerinde sinir krizi geçiren anne, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.