Hasankeyf’te doğa sporları ile renkli kutlama

Batman Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla düzenlenen Hasankeyf ilçesindeki etkinlikler yamaç paraşütü gösterisi ile başladı. Ardından sırasıyla, bisiklet turu, trekking doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, su altı dalışı ve su altında bayrak açma, kano etkinliği, jet ski gösterisi, tekne turu ve kamp etkinlikleri düzenlendi. Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tarihi Hasankeyf ilçesinde düzenlenen turizm etkinlikleri izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Turizm etkinliklerinde Vali Şahin ile beraber Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü M.İhsan Aslanlı, bazı kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Limanda bir konuşma yapan Vali Şahin, "Pandemi nedeniyle, bu sene Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimizin biçimi değişti. Daha sosyal mesafeli, daha açık alanlarda etkinlikler yapıyoruz. Bunun için de en uygun pist, en uygun mekân Hasankeyf. Güzel bir hava, çok güzel tarihi bir mekân. Trekking güzergâhı olarak da arkadaşlarımız çalıştılar. İlk etapta trekking güzergahının bir nevi sizler bir test edeceksiniz. Sizlerin tecrübelerinizle bir eksiklik varsa ya da vereceğiniz yeni tavsiyelerle Hasankeyf'in turizm etkinliklerini de şekillendirmeyi planlıyoruz. Bunun yanında da diğer sportif etkinliklere de nezaret edeceğiz. Katılan tüm arkadaşlarımıza sporseverlerin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum." dedi.