Hayır duası için arkasını döndürdüler... Bileziklerini çalıp kaçtılar... Aynı gün yakalandılar...

"Dini Suistimal Etmek Suretiyle Dolandırıcılık" soruşturması İstanbul Sarıyer'de açıldı. Yardım vaadiyle adreslere giren iki dolandırıcı; son olarak Sarıyer'de geçtiğimiz Salı günü A.B. isimli kadını hedef seçti. Saat 13.00 sıralarında yardım bahanesiyle evine gittikleri A.B.'ye annelerinin hacca gidemediğini ve hac için ayırdıkları parayla muhtaçlara yardım yapmak istediklerini belirten iki dolandırıcı, ihtiyaç sahiplerine vermesi için A.B.'ye beş bin lira teslim etti. Dolandırıcılar, hayır duası okuma bahanesiyle gözlerini kapattırdıkları A.B.'ye sırtını döndürdü ve o esnada harekete geçti. Dolandırıcılar hem verdikleri paraları hem de A.B.'nin üç altın bileziğini alarak kaçtı. Gözlerini açan mağdur A.B. ise yaşadığı şokun ardından hemen polise başvurdu.

AYNI GÜN YAKALANDI

Soruşturma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, olayı gerçekleştirdikleri saptanan Yasin K. ve Hakan A. isimli iki şüpheliyi aynı gün Beyoğlu İlçesi'nde gözaltına aldı. Şüphelilerin bir kuyumcuya sattıkları bilezikler bulundu ve mağdur A.B.'ye teslim edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Şüphelilerin kuyumcuya giderek çaldıkları bilezikleri bozdurdukları ve polislere yakalandıkları o anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.