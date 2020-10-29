Son dakika haberi: Medical Park Başhekimi Engin Türkmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Medical Park Hastanesi Başhekimi Yard. Doç. Dr. Engin Türkmen, 1 ay önce yakalandığı koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 1 ay kadar önce yeni tip koronavirüs (KOVID-19) teşhisi konan Yard. Doç. Dr. Türkmen, son 3 haftadır yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Türkmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olan Yard. Doç. Dr. Türkmen, spora düşkünlüğü ile tanınıyordu.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde 2007 yılından beri iç hastalıkları uzmanı, başhekim ve mesul müdür olan Türkmen, bir yöneticiden çok mesai arkadaşları ile arkadaş gibiydi. Çok sevilen bir hekimdi.

HOCASIYLA 5 AY ARAYLA AYNI NEDENLE VEFAT ETTİ

1970 yılında Mardin, Midyat'ta dünyaya gelen 50 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Türkmen, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mezunu idi. Dr. Öğretim Üyesi Engin Türkmen, 3 Mayıs 2020 tarihinde hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener'in en iyi öğrencilerindendi. Hocası ile 5 ay arayla aynı sebepten vefat etti.