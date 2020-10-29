Otomobil markete daldı: 7 kişi yaralandı

Kaza akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı GAP Bulvarı'nda bulunan Coşkun Market'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün kimliği öğrenilemeyen 01 C 7445 otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki marketin içerisine girdi.
Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Otomobil içinde sıkışan yaralılar da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılabildi.
Çevrede bulunan vatandaşlar, otomobilin çok hızlı bir şekilde markete doğru geldiğini, fren yapmadığını ya da dönüş yapmaya çalışmadığını öne sürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.