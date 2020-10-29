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Otomobil markete daldı: 7 kişi yaralandı

'nın Karaköprü ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin marketin içine girmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 29.10.2020 21:45 ABONE OL
Otomobil markete daldı: 7 kişi yaralandı

Kaza akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı GAP Bulvarı'nda bulunan Coşkun Market'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün kimliği öğrenilemeyen 01 C 7445 otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki marketin içerisine girdi.

Otomobil markete daldı: 7 kişi yaralandı

Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobil markete daldı: 7 kişi yaralandı

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Otomobil içinde sıkışan yaralılar da Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılabildi.

Otomobil markete daldı: 7 kişi yaralandı

Çevrede bulunan vatandaşlar, otomobilin çok hızlı bir şekilde markete doğru geldiğini, fren yapmadığını ya da dönüş yapmaya çalışmadığını öne sürdü.

Otomobil markete daldı: 7 kişi yaralandı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil markete daldı: 7 kişi yaralandı
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