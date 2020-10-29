Pedallar Cumhuriyet için döndü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu"na katılan 50 bisikletçi, Devrek-Zonguldak arasında 56 kilometrelik yolu Cumhuriyetin 97'inci yaşı için kat etti.

Zonguldak'ta Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu" organize edildi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki lisanslı bisikletçiler ile merkez ve ilçelerden farklı yaş aralığında kadın-erkek toplam 50 bisikletçinin katıldığı bisiklet turu, Devrek Kaymakamlığı önünden başladı.

Ay-Yıldızlı tşörtleri giyen bisikletçiler, bisikletlerin önüne astıkları Türk bayrakları eşliğinde 11.00'de verilen startın ardından polis eskortu eşliğinde 56 kilometrelik parkurda Cumhuriyet için pedal çevirdi. Parkur boyunca zaman zaman verilen mola nedeniyle 4 saatte tamamlanan bisiklet turuna sürücüler kornalarıyla destek verdi. Zonguldak merkeze girişte artan coşku, şehrin en işlek caddesi Gazipaşa'da vatandaşlar tarafından alkışlarla destek gördü. Yorucu parkurun son etabını Kadırga yokuşuyla tamamlayan bisikletçiler, yokuşu tırmanmakta zorluk çekti. Bu sırada bazı bisikletçiler, bisikletten inip yokuşu yürüyerek tamamladı.

Fener Mahallesi'ndeki Olimpik Sporcu Fabrikası'nda tamamlanan bisiklet turu sonunda bisikletçileri, AKP Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Selim Alan, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel başta olmak üzere protokol üyeleri alkışlar eşliğinde karşıladı.