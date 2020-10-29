Son dakika: Elazığ'dan kahreden haber! 8 aylık bebek yanarak can verdi...

Komşuda bulunan anne Gonca K. ise durumdan haberdar olur olmaz olay yerine geldi. Anne sinir krizleri geçirirken, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de yangınla ilgili evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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