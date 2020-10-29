Sosyal medyadan beğeni yağdı! Emniyet Müdüründen duygu dolu Kandili mesajı

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum günü olan Mevlid Kandili vesilesiyle kameraların karşısına geçerek Müslümanların ve ülkemizin kandili tebrik etti.





Trabzon Emniyet Müdürü'nün Mevlid Kandili paylaşımına beğeni yağdı | Video

Alper duygu dolu mesajında; "Görmeden sevdiğimiz, sevip iman ettiğimiz, âlemlerin kendisinin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı, iki cihan serveri Rasullulah Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümüdür bugün. Ümmeti olmak şerefiyle, şefaatine nail olmak umuduyla ve onu görmek arzusuyla, Mevlid Kandilimiz Trabzon'umuza milletimize devletimize ve tüm İslam âlemine kutlu olsun." dedi.

Emniyet Müdürü ayrıca video mesajına "Sevdim seni mabuduma, Cânan diye sevdim..." notu düştü. Mesaj büyük beğeni toplarken altına yüzlerce beğeni mesajı yazıldı.