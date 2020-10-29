Yaşasın Türkiye, Yaşasın Cumhuriyet

Valilik binası önünde kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Jandarma Alay Komutanı Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul idarecileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı, ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, protokol ve halkı selamlayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, şunları söyledi:

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞU ASİL MİLLETİMİZİN GÜCÜNÜN DÜNYAYA İLAN EDİLMESİDİR

"Bugün şanlı tarihimizin dönüm noktalarından olan kurtuluş ve kuruluşumuzun simgesi Cumhuriyetimizin İlanının 97. yıl dönümünü, bu büyük bayramımızı coşku, sevinç ve heyecan içerisinde kutlamayı arzu etsek de, tüm dünyayı tehdit eden ve halen hızla yayılan korona virüs salgını nedeniyle törenleri maalesef sembolik olarak dar bir katılım ile kutluyoruz. Büyük Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık ve özgürlük ateşiyle başlayan milli mücadele, tüm imkansızlıklara rağmen Aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun büyük bir inanç, azim ve kararlılığı ile zaferle taçlanmış, onurlu bir yaşam ve aydınlık bir gelecek için yürütülen bağımsızlık mücadelesi sonucunda büyük Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, pek çok imkansızlığı ve zorlu şartlara göğüs gererek, yüreğinde vatan sevgisi ve inançla mücadele eden, canını feda etmekten bir an olsun çekinmeyen, onurlu, asil milletimizin gücünün tüm dünyaya ilan edilmesidir.

CUMHURİYET HÜR VE BAĞIMSIZ YAŞAMIN ADIDIR

Vatanın bağımsızlığı, İstiklal ve hürriyeti için birçok cephede kahramanca verilen mücadelede, binlerce şehit verilerek kazanılan Kurtuluş Savaşımızın ardından Cumhuriyetimizin kurulması, ilan edilmesi, tarihin kaydettiği ender ve önemli başarılardan birisi olmuş, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devleti bu büyük azim ve inancın eseri olarak doğmuştur. Cumhuriyet büyük bir erdemin, kararlılığın, azmin, birbirine kenetlenmenin, millet olarak el ele gönül birliği ile hareket etmenin, hür ve bağımsız yaşamanın adıdır. Cumhuriyet her türlü gelişmeye ilerlemeye açık olan bir yönetim şekli, milli birlik, beraberlik ruhu ve anlayışı demektir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu, halkın iradesinin Egemen kılındığı Cumhuriyet, ülkemiz ve Aziz milletimiz için kazanılan en büyük değerlerden birisidir.

ÜLKEMİZİN CUMHURİYETİN İLANI İLE KADERİ DEĞİŞMİŞTİR

Zorlu bir mücadeleden çıkan ülkemizin cumhuriyetin ilanı ile birlikte kaderi değişmiş, Türkiye Cumhuriyeti 97. yılda her alanda gerçekleştirdiği atılım ve hamlelerle büyük ve güçlü bir devlet haline gelmiştir. Cumhuriyetimizi korumak, kollamak, sahip çıkarak yaşatmak, Ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için çok çalışmak, hepimizin görevi ve ortak sorumluluğudur. Bu görev ve sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, ülkemizi bilim ve teknolojinin aydınlığında muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyarak, gücümüze güç katmalı, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün sonsuza dek sürmesi için milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde hareket ederek çok çalışmalıyız.

CUMHURİYET ORTAK DEĞERLER BÜTÜNÜDÜR

Unutmamalıyız ki dün olduğu gibi bugünde bağımsızlığımıza, milli birlik ve beraberliğimize yönelen saldırıların arkasında, gelişen, kalkınan, geleceğe güven ve umutla bakan, güçlü bir devlet seviyesine ulaşmamızdan duyulan rahatsızlık vardır. Cumhuriyet ortak değerler bütünüdür. Cumhuriyet çalışmak, ilerlemek, yükselmek, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde huzurla yaşamak, ülkemizi yarınlara güven içerisinde taşımak azmi ve kararlılığı demektir. Tüm milletimizi kucaklayan, vatandaşlarımızı eşit haklarla donatan Cumhuriyetimiz, Aziz milletimizin, çok güvendiğimiz sevgili gençlerimizin, omuzlarında ve güvencesinde Büyük Atatürk'ün, "Cumhuriyet'i biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek sizlersiniz." söylemi doğrultusunda, sonsuza dek vatan sevgisi ve milli birlik beraberlik duygusu ile huzur, güven ve barış içerisinde yaşayacak, varlığını ilelebet muhafaza edecek, hiçbir kuvvet ve kötü emelin ülkemizin birliğini dirliğini bozmaya gücü yetmeyecektir.

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

1071'de Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açan ve bizlere emanet ederek köklerimize güç veren, 1453'te İstanbul'un fethiyle çağa damgasını vuran, emperyalist devletlere karşı kurtuluş mücadelesi veren ve 1923'te Cumhuriyeti İlan eden bir neslin torunlarıyız. Gençlerimize düşen görev, sizlere emanet edilmiş bu toprakları koruyup kollamak, gözetmek, güvenle geleceğe taşımaktır. Sevgili Gençlerimiz ne zorluklarla bugünlere geldiğimizi asla unutmamalı, bu şuurla hareket ederek, ülkemizi lider ülke konumuna ve Devletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak şekilde azim ve kararlılıkla çok çalışmalıdırlar. Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bizlere Cumhuriyeti armağan eden silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan yapan Aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Konuşmanın ardından program; öğrenciler tarafından şiir okunması, çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere hediye verilmesi ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.