Yüzlerce motosikletli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında şehitliği ziyaret etti

Cumhuriyetin ilan edilişinin 97'nci yıldönümünde yüzlerce motosikletli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldi. Türk bayrakları ve Azerbaycan bayrakları ile donattıkları motosikletleriyle Bağdat Caddesi Suadiye'de toplandılar. Türkiye Motosikletciler Platformu üyesi yüzlerce Motosikletli, coşkuyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Edirnekapı Şehitliği'ne geldi. Bağdat Caddesi'ndeki vatandaşlar da motosikletlileri ilgiyle izledi.. Edirnekapı Şehitliği'nde Türk Bayrağı açarak saygı duruşunda bulunan sürücüler, burada İstiklal Marşı ve antlarını okudular. Motosikletliler daha sonra dua okuyarak, şehitlikten ayrıldı.

"CUMHURİYETİMİZİ HER ZAMAN COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ"

Motosiklet sürücülerinden Yalçın Bartsis, "Biz zaten her 29 Ekim'de Türkiye Motosiklet Platformunun önderliğinde İstanbul'daki bütün motorcular geleneksel olarak bu korteji yapıyoruz. Bu sene yine bu amaçla bir araya geldik. Pandemi dolayısıyla önlemlerimizi almaya çalıştık. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Ama maalesef bu coşku bazen bu kuralları bozuyor. Her sene, Bağdat Caddesi'nden başlayıp, Edirnekapı Şehitliği'ne kadar bu sürüşü gerçekleştirdik. Çok duyguluyuz şu anda. Hiçbir şeyin bizi yıldırmayacağını bir kez daha göstermek istedik. Duyguyla anıyoruz. Atatürk ve silah arkadaşlarını anıyoruz, Cumhuriyetimizi kutluyoruz. Onurlu ve gururluyuz. Cumhuriyetimizi her zaman coşkuyla kutlayacağız" şeklinde konuştu.