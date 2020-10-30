Adana'da PKK'ya şafak baskını!

Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini deşifre etme ve engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren terör ekipleri, kent merkezinde örgüt ile işbirliği içerisinde olduğu şüphesiyle 5 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ve Özel Harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.