Dünyanın üçüncü, Afrika'nın en büyük camisi olan Cezayir Ulu Cami, yapımının tamamlanmasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra dün akşam ve yatsı namazıyla ibadete açıldı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı cami açılışı, Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümüne denk getirildi. Açılışa Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerad'ın yanı sıra hükümet üyeleri, yerel dini şahsiyetler ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan temsilciler katıldı. 120 bin kişilik ibadet kapasiteli Cezayir Ulu Cami'nin minare uzunluğu 267 metre, iç hatlarının toplam uzunluğu 6 kilometreye kadar çıkıyor.