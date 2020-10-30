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yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 30 Ekim hangileri?

Ekim ayının son günlerine girerken yatan iller il il sorgulanmaya devam ediyor. Her ayın belli günlerinde yatırılırken sms ve e devlet üzerinden sorgulamalar gerçekleşiyor. Böylelikle evinde hasta, bakıma muhtaç ve engelli kimselere bakan vatandaşlara maddi destek sağlayan ödeneğin yatacağı tarih merakla beklenirken sms veya e devlet aracılığı ile de sorgulama yapabilmeniz mümkün oluyor. Peki , hangi illerde yatırıldı? 30 Ekim güncel liste!

Giriş Tarihi: 30.10.2020 13:27 ABONE OL
Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 30 Ekim Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca güncel olarak yatırılıyor. Ekim ayının son günlerinde bakım maaşı ödeneklerinin hangi illerde yatırıldığı öğrenmek isteyenler sorgulamalarına hız kazandırdı. Devlet tarafından bakıma muhtaç kimselere bakanlara ödenen evde bakım parasının şu ana kadar 26 şehirde banka hesaplarına yattığı biliniyor. Peki . Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödenen , hangi illerde yatırıldı? 30 Ekim hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 30 EKİM 2020

Devlet tarafından yatırılan evde bakım maaşı sorgulamaları son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Haberimizde, 30 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesine ve evde bakım maaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 30 Ekim Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 30 Ekim 2020 tarihi itibarıyla birçok ilde ödemeler yapıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 30 Ekim Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

30 EKİM 2020 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. 30 Ekim arasında; Tokat, Karabük, Hatay, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar, Sakarya, Şanlıurfa, Zonguldak, Konya, Samsun, Mersin, İstanbul, Manisa, Denizli, Bilecik, Ordu, Erzurum, Kars, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Uşak, Bursa, Adana, Kayseri yer alıyor.

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Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 30 Ekim Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
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