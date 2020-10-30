Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca güncel olarak evde bakım maaşı yatırılıyor. Ekim ayının son günlerinde bakım maaşı ödeneklerinin hangi illerde yatırıldığı öğrenmek isteyenler sorgulamalarına hız kazandırdı. Devlet tarafından bakıma muhtaç kimselere bakanlara ödenen evde bakım parasının şu ana kadar 26 şehirde banka hesaplarına yattığı biliniyor. Peki . Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödenen Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 30 Ekim Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 30 EKİM 2020

Devlet tarafından yatırılan evde bakım maaşı sorgulamaları son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Haberimizde, 30 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesine ve evde bakım maaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.