Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca güncel olarak evde bakım maaşı yatırılıyor. Ekim ayının son günlerinde bakım maaşı ödeneklerinin hangi illerde yatırıldığı öğrenmek isteyenler sorgulamalarına hız kazandırdı. Devlet tarafından bakıma muhtaç kimselere bakanlara ödenen evde bakım parasının şu ana kadar 26 şehirde banka hesaplarına yattığı biliniyor. Peki . Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödenen Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 30 Ekim Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Devlet tarafından yatırılan evde bakım maaşı sorgulamaları son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Haberimizde, 30 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesine ve evde bakım maaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 30 Ekim 2020 tarihi itibarıyla birçok ilde ödemeler yapıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yatırılması bekleniyor.
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. 30 Ekim evde bakım maaşı yatan iller arasında; Tokat, Karabük, Hatay, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar, Sakarya, Şanlıurfa, Zonguldak, Konya, Samsun, Mersin, İstanbul, Manisa, Denizli, Bilecik, Ordu, Erzurum, Kars, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Uşak, Bursa, Adana, Kayseri yer alıyor.