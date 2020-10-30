Önce yabancı aşılar ardından yerli aşı

Tüm dünyada Kovid-19 vaka sayıları katlanarak artarken aşılar ile ilgili de olumlu gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin de bu konuda kendi yol haritası ortaya çıkmaya başladı:Türkiye'de testlerin sona erip ilk aşılamanın 2021'in hemen başı ya da gelişmelere göre ilk aylarında uygulanması bekleniyor. Çin'den 5 milyon doz aşı gelecek. Bu da 2.5 milyon kişiye aşı yapılması anlamına geliyor. Çünkü aşı iki doz halinde kullanılıyor.ABD Pfizer ve Alman aşısı ile ilgili çalışmalar da hızla sürüyor. Alman aşısının Türkiye'deki denemeleri başladı. Yapılan ilk çalışmalarda herhangi bir sorun gözlenmezse aşının yüzde 98 oranında antikor geliştirdiği tespit edildi.Çin, ardından da Almanya'dan gelmesi beklenen aşılar sağlık çalışanları, polisler, kalabalık ortamlarda çalışanlar gibi öncelikli risk gruplarına yapılacak. Bu da büyük bir rahatlama sağlayacak. Daha sonra belli yaşın altındaki genç nüfus aşılanacak. 65 yaş üstüne ilk etapta aşı yapılması planlanmıyor. Çünkü aşılar bu grupta hiç denenmedi ve sonuçları bilinmiyor.Daha sonra yerli aşı da devreye girecek. Aşılama yöntemi ile pandeminin önlenmesi bir süre alacak. Bu süre içinde toplumsal bağışıklık kazanılması ya da virüsün mutasyona uğraması olasılığı da çok yüksek görünüyor.Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan "Risk grupları bilinmiyor, aşılama kapsamında değildir" gibi olumsuz algıya karşın Sağlık Bakanlığı'nın elinde sadece Kovid-19 değil tüm aşılarda önceliğin kime verileceğini belirlemeyi sağlayan programlar ve altyapı bulunuyor. Kişilerin kullandığı ilaçlardan geçirdiği hastalıklara kadar hızla incelemeleri yapılıp risk haritası çıkarılabiliyor. Bu sistemde kullanılan ilaçtan hastalığa kadar her şeyin bir puanı bulunuyor. Bu puanların toplamı riski veriyor.Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantıya, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amrayev ile üye ülkelerin Sağlık Bakanı, Bakan Yardımcısı, Büyükelçi gibi üst düzey temsilcileri ile üye ülkelerin bilim kurulu üyeleri katılacak. Sağlık Bakanlığı Pandemi Bilim Kurulu, Toplum Bilim Kurulu, Aşı Bilim Kurulu ve TÜBİTAK Aşı Projesi üyelerinden oluşan 60'a yakın bilim insanın da yer alacağı toplantının açılışını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak.