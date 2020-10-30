Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Resimli Cuma mesajları ve sözleri 30 Ekim 2020! En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Resimli ve sözleri 30 Ekim 2020! En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli ile !

ile ! Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte bugünün huzurunu ve mutluluğunu yaşayan vatandaşlar araştırmalarına başladılar. Sevdikleri ile birlikte bu önemli günü paylaşmak isteyenler resimli, ayetli, güzel, kısa, uzun ve farklı Cuma mesajları ve sözlerine sabah.com.tr olarak bu haber başlığı altından ulaşabilirler. Hayırlı Cumalar!

Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:15 Son Güncelleme: 30.10.2020 09:16 ABONE OL
CUMA MESAJLARI - En güzel, kısa, uzun, anlamlı, ayetli ve farklı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Cuma gününün gelmesi ile birlikte araştırmaları da başladı. Bugünün anlam ve önemini ifade eden ayetli, resimli, uzun ve kısa ve sözlerine bu başlık altından ulaşabilir, sosyal medya üzerinden sizler de sevdiklerinize Cuma mesajlarını yollayabilirsiniz.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 30 EKİM 2020

! İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma mesajları araştırmaları da ayrı bir önem taşımaktadır. Gerek WhatsApp gerekse sosyal medya hesapları üzerinden sevdikleri ile paylaşımda bulunmak isteyenler haberimizin içerisinden en güzel ve ayetli Cuma mesajlarına ulaşabilirler.

CUMA MESAJLARI - En güzel, kısa, uzun, anlamlı, ayetli ve farklı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

EN GÜZEL

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) .

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.

CUMA MESAJLARI - En güzel, kısa, uzun, anlamlı, ayetli ve farklı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. .

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

CUMA MESAJLARI - En güzel, kısa, uzun, anlamlı, ayetli ve farklı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. ...

Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI - En güzel, kısa, uzun, anlamlı, ayetli ve farklı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) ...

CUMA MESAJLARI - En güzel, kısa, uzun, anlamlı, ayetli ve farklı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. .

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

CUMA MESAJLARI - En güzel, kısa, uzun, anlamlı, ayetli ve farklı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile .

CUMA MESAJLARI - En güzel, kısa, uzun, anlamlı, ayetli ve farklı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Olsun...

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI - En güzel, kısa, uzun, anlamlı, ayetli ve farklı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... .

CUMA MESAJLARI - En güzel, kısa, uzun, anlamlı, ayetli ve farklı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

ARKADAŞINA GÖNDER
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 30 Ekim 2020! En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA