SON DAKİKA GELİŞMESİ - İzmir depreminin ardından "Abi sen gitme!" demişti! Günay Özışık'tan sevindiren haber geldi...

Son dakika haberler…İzmir depreminin ardından sosyal medyaya pek çok fotoğraf ve video yayılmaya devam ederken bunlara bir yenisi daha eklendi. Enkaz altında kalan genç ile onu kurtarmaya çalışan görevlinin diyaloğu herkesi gözyaşlarına boğdu. "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağlarken durumun vehameti de bu şekilde gözler önüne serilmeye devam ediyor.

İZMİR'DEN YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜ!

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından sosyal medyada birçok fotoğraf ve video paylaşıldı. O videolardan biri de Manisa İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın yönettiği ekibin İzmir'de enkaz altında kalan genci kurtardığı anlardı. Gencin kendisini kurtarmaya gelen ekiptekilerden birine 'abi sen gitme' deyişi yürek yaktı.

KURTARILDI!

- İzmir'de depremden 9,5 saat sonra sevindirici bir haber geldi. Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. 14 yaşında olduğu öğrenilen Günay Özışık ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşte son dakika haberinin detayları!

Son dakika! İzmir'deki depremden 9,5 saat sonra sevindirici haber! 14 yaşındaki Günay, kurtarıldı | Video