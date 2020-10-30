SON DAKİKA GELİŞMESİ - İzmir depreminin ardından "Abi sen gitme!" demişti! Günay Özışık'tan sevindiren haber geldi...

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GELİŞMESİ - depreminin ardından "Abi sen gitme!" demişti! Günay Özışık'tan sevindiren haber geldi...

'nin gündeminde oturan depreminin etkileri hala sürerken bölgeden haberleri de gelmeye devam ediyor. 6.6 şiddetinde yaşanan ve çevre illerden de hissedilen depremin enkaz çalışmaları hala sürerken enkaz altında kalan bir genç ile onu kurtarmaya çalışan görevlinin diyaloğu yürekleri dağladı. "Abi sen gitme" diyerek sesini duyurmaya çalışan gencin diyaloğu izleyen herkesi gözyaşlarına boğdu. İşte İzmir depreminden son dakika haberleri

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 31.10.2020 01:16 Son Güncelleme: 31.10.2020 01:17 ABONE OL
Türkiye bu son dakika haberini konuşuyor! İzmir depreminin ardından yürek burkan görüntü geldi! “Abi sen gitme…”

haberler… depreminin ardından sosyal medyaya pek çok fotoğraf ve video yayılmaya devam ederken bunlara bir yenisi daha eklendi. Enkaz altında kalan genç ile onu kurtarmaya çalışan görevlinin diyaloğu herkesi gözyaşlarına boğdu. "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağlarken durumun vehameti de bu şekilde gözler önüne serilmeye devam ediyor.

İZMİR'DEN YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜ!

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin ardından sosyal medyada birçok fotoğraf ve video paylaşıldı. O videolardan biri de Manisa İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın yönettiği ekibin İzmir'de enkaz altında kalan genci kurtardığı anlardı. Gencin kendisini kurtarmaya gelen ekiptekilerden birine 'abi sen gitme' deyişi yürek yaktı.

KURTARILDI!

- İzmir'de depremden 9,5 saat sonra sevindirici bir haber geldi. Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. 14 yaşında olduğu öğrenilen Günay Özışık ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşte son dakika haberinin detayları!

Son dakika! İzmir'deki depremden 9,5 saat sonra sevindirici haber! 14 yaşındaki Günay, kurtarıldı | Video

Türkiye bu son dakika haberini konuşuyor! İzmir depreminin ardından yürek burkan görüntü geldi! “Abi sen gitme…”

Enkaz altındaki çocuktan kurtarma ekibine;

Abi sen gitme

'de enkaz altında kalan Günay ismindeki çocukla kurtarma ekibinin diyaloğu göz yaşarttı. Üzerindeki enkaz için "abi şunu itiverin ya" diyen küçük çocuğun kendisiyle konuşan kurtarma ekibine "Abi sen gitme ya" demesi göz yaşarttı.

"Abi sen gitme" Enkazdan böyle seslendi. İzmir'de yürekleri burkan konuşma! | Video

Türkiye bu son dakika haberini konuşuyor! İzmir depreminin ardından yürek burkan görüntü geldi! “Abi sen gitme…”

'de 6.6 şiddetindeki depremden acı ve umut dolu haberler bir arada geliyor. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın enkaz altında kalan Günay ismindeki çocukla konuşması sosyal medyaya yansıdı. Ayaklarının acıdığını belirten küçük çocuk İnal'a "Abi ben çıkmak istiyorum, şunu itiverin ya" diyerek seslendi. Günay'ın İtfaiye Daire Başkanı İnal'a "Abi sen gitme" diyerek seslenmesi ise yürekleri dağladı.

Türkiye bu son dakika haberini konuşuyor! İzmir depreminin ardından yürek burkan görüntü geldi! “Abi sen gitme…”

İşte enkaz altında kalan Günay ile Manisa İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal'ın o konuşması;

Gürhan İNAL; Bizim burada olduğumuzu matkap seslerini duyuyorsun zaten

Çocuk; Duyuyorum abi

Gürhan İNAL; Senin için çalışıyoruz bütün ekip

Çocuk ; Tamam abi, ben çıkmak istiyorum ya

Gürhan İNAL; Tamam çıkartıcaz Günay

Çocuk; Abi şunu itiverin ya,

Gürhan İNAL; İticez iticez merak etme. İyi şükür kafan ya da başka yerler ezilmemiş çok iyisin şu an. Bizle konuşuyorsun

Çocuk; Konuşuyorum.

Gürhan İNAL; Seni alıcaz merak etme tamam mı Günay

Çocuk; Tamam abi

Gürhan İNAL; Bir şey diyor musun başka bana

Çocuk; Abi sen gitme

Gürhan İNAL; Tama Günay

Gürhan İNAL; Benim adım Gürhan

Çocuk; Abi bacaklarım acıyor benim

Gürhan İNAL; Alıcaz o ağırlığı az kaldı tamam mı

Çocuk; Abi delik açılmadı mı

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SON DAKİKA GELİŞMESİ - İzmir depreminin ardından "Abi sen gitme!" demişti! Günay Özışık'tan sevindiren haber geldi...
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