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: 'deki depremde 7 katlı binanın çökme anı kameraya böyle yansıdı

'ın Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde meydana geldi. İstanbul, Manisa ve Muğla gibi şehirlerde de hissedilen deprem sonrasında Bornova ve Bayraklı'da 20'den fazla binanın yıkıldığı açıklandı. İzmir'de 7 katlı bir binanın yıkılma anı çevredekiler tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 17:10 Son Güncelleme: 30.10.2020 17:17 ABONE OL
Son dakika: İzmir'deki depremde 7 katlı binanın çökme anı kameraya böyle yansıdı

İzmir'in Seferihisar açıklarında saat 14.51 sıralarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında kent merkezinde bir binanın yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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VATANDAŞLAR KORKU VE PANİKLE SAĞA SOLA KAÇIŞTI

Görüntülerde, 7 katlı bir binanın büyük bir gürültüyle çöktüğü görüldü. Binanın çevresindeki vatandaşlar ise korku ve panikle sağa sola kaçıştı.

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Son dakika: İzmir'deki depremde 7 katlı binanın çökme anı kameraya böyle yansıdı
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