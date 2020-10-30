Son dakika: İzmir'deki depremde 7 katlı binanın çökme anı kameraya böyle yansıdı

İzmir'in Seferihisar açıklarında saat 14.51 sıralarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında kent merkezinde bir binanın yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İzmir'de yaşanan deprem sonrası hasar alan bina büyük bir gürültüyle böyle yıkıldı! Korku dolu anlar kameraya yansıdı | Video

VATANDAŞLAR KORKU VE PANİKLE SAĞA SOLA KAÇIŞTI

Görüntülerde, 7 katlı bir binanın büyük bir gürültüyle çöktüğü görüldü. Binanın çevresindeki vatandaşlar ise korku ve panikle sağa sola kaçıştı.