Yunan adalarına karşı dev bayrak

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıldönümünde sıra dışı bir kutlama gerçekleştirdi. Partinin ilçe başkanı Osman Gökmen, yönetim kurulu ile gençlik ve kadın kolları üyelerince gerçekleştirilen kutlamada, Yalıkavak Mahallesi açıklarında bulunan Büyük Kiremit Adası'na Türk bayrağı açıldı. Adalar Denizi'ndeki Kardak Kayalıkları'nın tam karşısına açılan dev Türk bayrağı Yunan adalarından bile görüldü.

BOTLARLA GİTTİLER



Botlarla denize açılan 30 kişilik AK Partili grubun Kardak Kayalıkları'na 600 metre mesafedeki Büyük Kiremit Adası'na çıkışları ve dev Türk bayrağını dik yamaca açmaları renkli görüntüler oluşturdu. Partililerin bazıları Türk bayrağı, bazıları ise Azerbaycan bayrağı dalgalandırdı. AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hazırladığı ve bayrak açma etkinliğinden görüntülere yer verilen kutlama klibinin fonunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yıl Nutku ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirine yer verildi.