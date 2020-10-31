26 yıl önce adam öldürmüş önceki gün yakalandı! 21 yıl hapis yatacak

İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. 28 Ekim günü düzenlenen operasyon sonucunda, hakkında 21 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdüllatif Ö. yakalandı. Cezaevine gönderilen Abdüllatif Ö.'nün, 1994 yılında işlenen "adam öldürme" suçundan yargılandığı ve 2017 yılında 21 yıllık hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdüllatif Ö., 29 Ekim günü sevk edildiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanarak Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

2017'DEN BERİ ARANIYORDU

1994 yılında İzmir'de meydana gelen "adam öldürme" suçundan dolayı yargılandığı davada 2017 yılında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Abdüllatif Ö.'nün; mahkeme kararına istinaden hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve 2017 yılından beri firari olduğu belirtildi.

26 YIL SONRA CEZAEVİNE GİRDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Beylikdüzü'nde yakalanan Abdülaltif Ö.'nün, 1994 yılında İzmir'de işlenen "adam öldürme" suçundan dolayı, 2017 yılında çıkarıldığı mahkemece 21 yıllık hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. 1994 yılında İzmir'de bir kişinin ölümüne sebep olduğu belirtilen Abdüllatif Ö. 26 yıl sonra yakalanarak ceza evine gönderildi.

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