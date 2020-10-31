Antalya’da Biyokimya Uzmanı Dr. İbrahim Onur koronavirüsten hayatını kaybetti

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuarı'nda Biyokimya Uzmanı olarak görev yapan Dr. İbrahim Onur (51) koronavirüse yenik düştü. Uzun süredir Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 2 çocuk babası Onur, yapılan tüm tedavilere rağmen yaşama tutunamadı. Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür Antalya'da ilk kez koronavirüsten bir doktorun hayatını kaybettiğini belirterek, "Çok üzgünüz. Meslektaşımız çok uzun süre direndi" dedi.

İKİZLER HEM YETİM HEM ÖKSÜZ KALDI

Koronavirüse yeni düşen İbrahim Onur'un geçtiğimiz yıllarda GATA'dan Sağlık Bakanlığı geçtiği öğrenildi. Eşinin bir süre önce kanserden kaybeden Onur'un ikiz çocukları ile birlikte yaşadığı kendisini de ölümünün ardından ikizlerin hem yetim hem de öksüz kaldığı öğrenildi. Onur'un cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği açıklandı.