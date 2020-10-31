Kocaeli Karamürsel İlçesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 41 yaşındaki İbrahim Celal Ersan, av tüfeği ile intihar ederek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Karamürsel İlçesi Kalıcı Konutlarda oturan İbrahim Celal Ersan(41) önceki gün akşam saatlerinde evde tek başına olduğu bir anda çift kırma av tüfeği ile intihar etti.

Evden gelen silah sesini duyan çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine, bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ve Ersan'ın evine giren ekipler, yapmış oldukları kontrollerde Ersan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve girmiş olduğu bunalım sonucu intihar ettiği ileri sürülen evli ve 3 çocuk babası Ersan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.