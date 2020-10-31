Deprem çantası içindekiler listesi: Deprem çantası nasıl hazırlanır, çantaya neler koyulur?

Deprem çantası içindekiler listesi, ülkemizde yaşanan depremlerin ardından pek çok vatandaşın gündem konusu oluyor. Deprem anında çantada olması gerekenlerin önemini sık sık hatırlatan AFAD, deprem çantasının kurtarıcı niteliğinin de altını çiziyor. Deprem çantası nasıl hazırlanır noktasında uzmanların önerilerini dikkate almak, depreme karşı hazırlıklı olmak için önem arz ediyor. Peki deprem çantasında neler olur? Deprem çantası içindekiler listesi…
Olası bir depreme hazırlıksız yakalanmak istemeyenler için deprem çantasında neler olur sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik.
Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.
Acil durum çantası olarak da bilinen deprem çantasının ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Peki, ihtiyacınız olan farklı kategorilerden malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantasının içerisinde neler olmalı? İşte, deprem çantasının içerisinde olması gerekenler:
Deprem çantası hazırlamak kadar, "Deprem çantası nasıl olmalı?" sorusunun cevabı da oldukça önemlidir. Şimdi, deprem çantası hazırlarken dikkat etmeniz gerekenleri sıralayalım.
Hazırladığınız deprem çantası ağır olmamalı, kolaylıkla taşınabilir olmalıdır.
Deprem çantasını kolaylıkla ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Acil durumda kolaylıkla ulaşamayacağınız bir deprem çantası amaca uygun değildir.
Deprem çantasını tüm aileniz için değil, kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlamalısınız. Ayrıca evcil hayvanınız varsa onun ihtiyaçlarına da küçük bir çantada yer vermeyi unutmamalısınız.
Deprem çantanızı mevsim şartlarına uygun olacak şekilde belirli dönemlerde yenilemeyi unutmamalısınız.
Yiyeceklerin ve içeceklerin son kullanma tarihleri konusunda dikkatli olmalısınız. Son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri tüketebilir ve yerlerine yenilerini koyabilirsiniz.
Evin yanı sıra iş yeriniz ve otomobilinizde de deprem çantası bulundurmanızda fayda var.