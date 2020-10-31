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içindekiler listesi: Deprem çantası nasıl hazırlanır, çantaya neler koyulur?

İzmir’de yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem ve ardından sürdürülen arama kurtarma çalışmaları, deprem çantasının önemini bir kez daha hatırlattı. Yaklaşık 16-17 saatlik arama çalışmaları ile birçok kişi enkaz altından kurtarıldı. Bu süre içerisinde yaşamsal faaliyetlerin devamı ve arama çalışmalarını yürüten yetkililerle iletişim kurabilmek için büyük önem taşıyor. Peki deprem çantası nasıl hazırlanır, içine neler koyulur? İşte deprem çantası içindekiler listesi..

Giriş Tarihi: 31.10.2020 12:21 ABONE OL
Deprem çantası içindekiler listesi: Deprem çantası nasıl hazırlanır, çantaya neler koyulur?

içindekiler listesi, ülkemizde yaşanan depremlerin ardından pek çok vatandaşın gündem konusu oluyor. Deprem anında çantada olması gerekenlerin önemini sık sık hatırlatan AFAD, deprem çantasının kurtarıcı niteliğinin de altını çiziyor. Deprem çantası nasıl hazırlanır noktasında uzmanların önerilerini dikkate almak, depreme karşı hazırlıklı olmak için önem arz ediyor. Peki deprem çantasında neler olur? Deprem çantası içindekiler listesi…

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLUR?

Olası bir depreme hazırlıksız yakalanmak istemeyenler için deprem çantasında neler olur sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik.

Deprem çantası içindekiler listesi: Deprem çantası nasıl hazırlanır, çantaya neler koyulur?

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLUR? DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER NELERDİR?

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.

Acil durum çantası olarak da bilinen deprem çantasının ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Peki, ihtiyacınız olan farklı kategorilerden malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantasının içerisinde neler olmalı? İşte, deprem çantasının içerisinde olması gerekenler:

  • En az 72 saat yetebilecek miktarda su
  • En az 72 saat yetebilecek bozulmayan yiyecekler (konserve, bisküvi vb.)
  • İlk yardım çantası
  • Çadır
  • Battaniye
  • Uyku tulumu
  • Yedek pilleri ile beraber kullanışlı bir el feneri
  • Telefonunuzun şarj aleti (taşınabilir ve kablolu)
  • Mevsim şartlarına uygun giysiler (şapka, çorap, yağmurluk, kazak vb.)
  • Bir miktar para
  • Kullandığınız ilaçlar
  • Battaniye
  • Kalem ve kağıt
  • Çok amaçlı çakı
  • Çakmak
  • Önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu defter ya da dosya
  • Islak mendil, tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için poşet gibi hijyen ürünleri ve dezenfektan ürünler
Deprem çantası içindekiler listesi: Deprem çantası nasıl hazırlanır, çantaya neler koyulur?

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

hazırlamak kadar, " nasıl olmalı?" sorusunun cevabı da oldukça önemlidir. Şimdi, deprem çantası hazırlarken dikkat etmeniz gerekenleri sıralayalım.

Hazırladığınız deprem çantası ağır olmamalı, kolaylıkla taşınabilir olmalıdır.

Deprem çantasını kolaylıkla ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Acil durumda kolaylıkla ulaşamayacağınız bir deprem çantası amaca uygun değildir.

Deprem çantasını tüm aileniz için değil, kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlamalısınız. Ayrıca evcil hayvanınız varsa onun ihtiyaçlarına da küçük bir çantada yer vermeyi unutmamalısınız.

Deprem çantanızı mevsim şartlarına uygun olacak şekilde belirli dönemlerde yenilemeyi unutmamalısınız.

Yiyeceklerin ve içeceklerin son kullanma tarihleri konusunda dikkatli olmalısınız. Son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri tüketebilir ve yerlerine yenilerini koyabilirsiniz.

Evin yanı sıra iş yeriniz ve otomobilinizde de deprem çantası bulundurmanızda fayda var.

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Deprem çantası içindekiler listesi: Deprem çantası nasıl hazırlanır, çantaya neler koyulur?
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