Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Depremde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Buse Demir toprağa verildi

Depremde hayatını kaybeden 27 yaşındaki toprağa verildi

İzmir’in Seferihisar açıklarındaki depremde yaşamını yitiren (27), memleketi ’nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 13:50 ABONE OL
Depremde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Buse Demir toprağa verildi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği bölümünden mezun olan Buse Demir, ailesiyle birlikte yaşadığı Bayraklı ilçesinde uzmanlık sınavına hazırlanıyordu. Dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Buse Demir'in arkadaşları, sosyal medyada kendisinden haber alınamadığını belirtti. Kısa süre sonra enkaza ulaşan arama kurtarma ekipleri, Buse'nin cansız bedenine ulaştı. Buse'nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Buse'nin cenazesi bugün memleketi Turgutlu'ya getirilerek öğle saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenazede Buse'nin babası Osman Demir ve enkazdan sağ olarak kurtulan annesi Şaziye Demir'i yakınları teselli etti.


ARKADAŞINA GÖNDER
Depremde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Buse Demir toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA