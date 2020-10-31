İzmir depremi son dakika haberleri: Ünlü uzmandan, İzmir'de deprem sonrası oluşan tsunami hakkında flaş açıklama! "Bunun adı kesin ve net olarak..."

İzmir'de gerçekleşen 6.6 şiddetindeki deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilden hissedildi. Şiddetli deprem, İzmir'in birçok ilçesinde büyük hasarlara yol açarken binaların saniyeler içerisinde yıkılmasına ve denizin taşmasına da neden oldu. 26 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde, yaralı sayısı da 831'e ulaştı. Enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Depremin ardından konuyla ilgili uzmanlar tarafından son dakika açıklamaları ise peş peşe geliyor.

ÜNLÜ UZMANDAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI!

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin beklenen bir deprem olduğunu söyledi. Özmen, "Geçmişte meydana gelen deprem verilerine diri faylara baktığımız anda o bölgenin deprem açısından tehlikeli olduğu gerçeğini biz biliyorduk. Yani bu bölgede bu büyüklükteki bir deprem beklenen bir depremdi" dedi.

Özmen, sözlerinin devamında İzmir'de meydana gelen depremin ardından tsunami yaşandığını da belirterek şu ifadeleri kullandı;