Karısını vurup intihar etmeden önce kızını aramış! "Gelin cesetlerimizi alın kızım"

Sabah saatlerinde Elbistan ilçesinde yaşayan yaşayan kızı Rabia Kılıç'ı arayan Cuma Söğütlü ( Gelin evde cesetlerimizi alın) dedikten sonra telefonu kapattı.



Bu telefon üzerine Rabia Kılıç Polis ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine giden Kılıç ve görevliler kapıyı açıp içeriye girdiklerinde Cuma Söğütlü (68 ) eşi Nuran Söğütlü (59)'u kanlar için yerde buldu.