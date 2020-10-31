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Karısını vurup etmeden önce kızını aramış! "Gelin cesetlerimizi alın kızım"

’ın Elbistan İlçesi Kızılcaoba mahallesinde yaşayan Cuma Söğütlü (61) eşi Nuran Söğütlü (52)’u tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla etti.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 31.10.2020 18:12 Son Güncelleme: 31.10.2020 18:15 ABONE OL
Karısını vurup intihar etmeden önce kızını aramış! Gelin cesetlerimizi alın kızım

'ın Elbistan İlçesi Kızılcaoba mahallesinde yaşayan Cuma Söğütlü (61) eşi Nuran Söğütlü (52)'u tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla etti.

Karısını vurup intihar etmeden önce kızını aramış! Gelin cesetlerimizi alın kızım

Cuma Söğütlü'nün etmeden önce kızı Rabia Kılıç'ı arayıp '' Gelin cesetlerimizi alın'' dedikten sonra telefonu kapattığı öğrenildi.
Olay bu sabah saatlerinde Elbistan Kızılca oba mahallesi Çakabey sokak'da meydan geldi.

Cuma-Nuran Söğütlü çifti 6 çocuğundan Selçuk söğütlü'yü 2 yıl önce besi ahırı çatısı yaparken düşüp ölmesiyle psikolojileri bozuldu. Anne Nuran üzüntüsünden Kanser hastası olurken baba Cuma Söğütlü'de doktor ve ilaçlarla içine kapanık yaşamaya başladı.

Karısını vurup intihar etmeden önce kızını aramış! Gelin cesetlerimizi alın kızım

Sabah saatlerinde Elbistan ilçesinde yaşayan yaşayan kızı Rabia Kılıç'ı arayan Cuma Söğütlü ( Gelin evde cesetlerimizi alın) dedikten sonra telefonu kapattı.

Bu telefon üzerine Rabia Kılıç Polis ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine giden Kılıç ve görevliler kapıyı açıp içeriye girdiklerinde Cuma Söğütlü (68 ) eşi Nuran Söğütlü (59)'u kanlar için yerde buldu.

Karısını vurup intihar etmeden önce kızını aramış! Gelin cesetlerimizi alın kızım

Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken Cuma Söğütlü'nün olayda kullandığı silahının elinde olduğu belirlendi. OLay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesi sonrasında çiftin cansız bedenleri Elbistan Devlet hastanesi morguna ardından otopsi için Malatya'ya gönderildi.

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Karısını vurup intihar etmeden önce kızını aramış! "Gelin cesetlerimizi alın kızım"
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