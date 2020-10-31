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Siparişle tabanca çetesi'ne suçüstü

'da kuru sıkıdan bozma silahlar imal ederek söz konusu silahları yasa dışı yollardan para karşılığında piyasaya süren ve ile üzerinden siparişler alarak tabanca imalatı yapan üç kişilik bir çete suçüstü çökertildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 31.10.2020 22:07 ABONE OL
Siparişle tabanca çetesi'ne suçüstü

İstanbul Polisi, yasa dışı yollardan silah imalatı ve yasa dışı silah ticareti yapan üç kişilik bir çeteyi teknik ve fiziki olarak takibe aldı. İstanbul'da çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Kuru sıkıdan bozma silahlar imal ederek namluları açılmış söz konusu silahları yasa dışı yollardan para karşılığı piyasaya süren çetenin üyesi üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul Emniyeti'ne getirildi. Silah imalatı yaparken suçüstü yakalanan çete üyelerinin internet ve sosyal medya üzerinden siparişler alarak yasa dışı silah ticareti yaptıkları öğrenildi.

SİLAHLAR İNCELEMEYE ALINDI

Operasyonda baskın düzenlenen ve imalathane olarak kullanılan adreslerde ele geçirilen sekiz adet ruhsatsız silah, dört namlu, silah gövdeleri ve yasa dışı silah imalatında kullanılan parçalar incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. A.B. (23), D.A. (44) ve K.Z. (36) adlı üç şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. İstanbul Emniyeti'nin soruşturması kapsamında detaylı incelemelerin ise devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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Siparişle tabanca çetesi'ne suçüstü
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