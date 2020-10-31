Site güvenlik görevlisini öldürdüler!

Diyarbakır'da, siti güvenlik görevlisini öldürdükten sonra kamera kayıtlarını alarak kayıplara karışan 2 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet masası ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu yakalandılar.



Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan 28 yaşındaki İlyas Feyüç, sitede görevli olduğu sırada iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden genç güvenlik görevlisinin ölümüne ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı siteye gelen cinayet masası ekipleri ve olay yeri inceleme polisleri, siteye ait güvenlik kamera kayıtlarının olmadığını tespit etti. Saldırganların kayıtları alıp kayıplara karıştığını tespit eden polis ekipleri, zanlıların kimlik tespiti için bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını alarak incedi.

Polisin yaptığı inceleme sonucu, saldırganların kimlikleri tespit edildi. V.B. ve M.D.'nin yakalanması amacıyla polis geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Polisin titiz çalışması sonucu, V.B. ve M.D., yakalandı. Olayda V.B.'nin tetiği çektiği, M.D.'nin de araçta gözcülük yaptığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro amirliğinde sorgulandıktan sonra mahkemeye çıkarılan V.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla gözcülük yaptığı belirlenen M.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.