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Son dakika haberi: Enkaz altından bir kişiye daha ulaşıldı

Son dakika haberleri... 'de yaşanan depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken ekiplerden müjdeli haber geldi. İzmir'de 33 saat sonra Apartmanı'ndan 45-50 yaşlarında bir erkek şahıs yaralı olarak kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaralı olarak enkaz altından çıkarılan kişiyi ambulansta karşıladı.

Giriş Tarihi: 1.11.2020 00:37 Son Güncelleme: 1.11.2020 01:09 ABONE OL
Son dakika haberi: Enkaz altından bir kişiye daha ulaşıldı

Son dakika haberleri... İzmir'de depremde yıkılan Rıza Bey apartmanı enkazından Ahmet yaşlı bir erkek vatandaşı daha çıkartıldı. Enkazdan çıkarılan yaralı Ahmet Çitim isimli vatandaşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ambulansta karşılayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Koca bölgede ekipleri inceleyerek bilgiler aldı.

Son dakika haberi: Enkaz altından bir kişiye daha ulaşıldı

Ekipler, alkışlar arasında yaralı çıkarılan 55 yaşlarındaki Ahmet isimli kişiyi ambulansa bindirdi. Yaralı, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralının çıkarıldığı sırada enkaz bölgesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ziyaret etti.

Kurtarma ekiplerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Koca ve Dağ, bölgeden ayrıldı.

Deprem bölgesine gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da arama kurtarma çalışmasının devam ettiği diğer bir enkaz olan Doğanlar Apartmanı'nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

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Son dakika haberi: Enkaz altından bir kişiye daha ulaşıldı
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