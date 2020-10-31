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Son dakika haberleri: 'deki depremin en acı anları! Enkaz altındaki 4 kızını oyuncaklarıyla bekliyor

Son dakika haberler... 'de 6.6 büyüklüğündeki şiddetli sonrası yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz bölgesinde toplamda 28 kişi hayatını kaybederken 885 kişi de yaralandı. Enkaz altında 4 kızını bekleyen isimli kadının o anları yürekleri sızlattı. 4 kızını da oyuncaklarına sarılarak çıkmalarını bekliyor. Kızlarını bekleyen annenin o görüntüsü depremin simgelerinden oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 18:04 Son Güncelleme: 31.10.2020 18:10 ABONE OL
Son dakika haberleri: İzmir'deki depremin en acı anları! Enkaz altındaki 4 kızını oyuncaklarıyla bekliyor

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda, enkaz altında kaldı.

Kızların annesi Nilay Yücel, çocuklarının oynadığı oyuncağa sarılarak arama kurtarma çalışmalarını izledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bölgeye gelerek anneyi teselli etti. Enkaz altında Nilay Yücel'in kayınvalidesi Arife Yücel'in (60) de olduğu öğrenildi.

Son dakika: İzmir'de 26 saat sonra bir kişi daha enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı Son dakika: Saatler sonra kız çocuğu sesi duyuldu!

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Son dakika haberleri: İzmir'deki depremin en acı anları! Enkaz altındaki 4 kızını oyuncaklarıyla bekliyor
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