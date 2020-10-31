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Son dakika: İşte yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzeme

Son dakika haberi... 'deki meydana gelen depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzemelerin ne denli kalitesiz olduğu gözler önüne serildi.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 17:57 Son Güncelleme: 31.10.2020 18:08 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı

'de yaşanan depremin ardından bölgede büyük bir çalışma başlatıldı. Enkaz altında kalan vatandaşların tek tek kurtarılırken bir yandan da çöken binaların malzemeleri inceleniyor.

Son dakika: İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı

YUVARLAK DEMİR KULLANMIŞLAR

Mimar Nihat Şen, bir televizyon programında Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzemelerin kalitesizliğini anlattı.

Son dakika: İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı

Binanın yapımında yuvarlak demirlerin kullanıldığını gösteren Şen, "Yuvarlak demir deprem anında betonla en kolay ayrışan yapı elemanıdır" dedi.

Son dakika: İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı

BETONU ELİYLE UFALADI

Nihat Şen, deprem sonrası çöken binadan alınan beton parçasını eliyle ovaladı ve betonun anında ufalandığı görüldü.

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Son dakika: İşte yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzeme
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