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Son dakika: Saatler sonra kız çocuğu sesi duyuldu!

Son dakika haberi... 'de yıkılan binaların arasında bulunan 'nda bir vatandaş tarafından kız çocuğu sesi duyuldu. Ekipler o bölgeye yoğunlaşarak arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 17:48 ABONE OL
Son dakika: Saatler sonra kız çocuğu sesi duyuldu!

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Çok sayıda vatandaş enkaz altında kalırken yıkılan binadan en son İnci Okan çıkarıldı. Saatler süren bekleyişin ardından mutlu haber geldi, bir vatandaş tarafından bir kız çocuğunun sesi duyuldu. Sesi duyan vatandaş ekiplerin çalışmaları sırasında bir kız çocuğunun çığlık attığını belirterek durumu hemen ekiplere haber verdiğini söyledi. Sesi duyan Binnur Aleyna Akyol isimli genç kız, "Küçük bir kız çocuğunun çığlığını duydum. Işık açmış" dedi.

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Son dakika: Saatler sonra kız çocuğu sesi duyuldu!
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