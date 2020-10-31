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kalıcı konut süreci başladı! 'de TOKİ kalıcı konutları ile kira yardımı ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen depremi ardından gelen son dakika haberi ile kalıcı konut yapımı için sürecini başlattığını açıkladı. ile koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezev alanlarında başlatılan çalışmada yıkılan veya yıkılma riskine sahip binalardaki vatandaşlara ise kira yardımı yapılacağı bildirildi. Buna göre; özellikle depremzede ve yakınlarının TOKİ kalıcı konutlarına ilişkin araştırmaları da hız kazandı. Peki, TOKİ kalıcı konutları ile kira yardımı ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin gelen son dakika açıklamasının detayları…

Giriş Tarihi: 31.10.2020 11:57 ABONE OL
TOKİ kalıcı konut süreci başladı! İzmir'de TOKİ kalıcı konutları ile kira yardımı ne zaman yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremi sonrası vatandaşların barınma ihtiyaçları ve ilerleyen günlerdeki aşamalara ilişkin detayları paylaştı. Kurum; ile koordine olarak hem yerinde hem de rezev alanlarda kalıcı konut yapımı sürecinin başlatıldığı bilgisini kamuoyuna duyurdu. Öte yandan binası hasar alan vatandaşlara da kira yardımı yapılacağı bildirildi. Peki, TOKİ kalıcı konutları ile kira yardımı ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin gelen son dakika açıklamasının detayları…

TOKİ KALICI KONUT YAPIMI İLE KİRA YARDIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Arama kurtarma çalışmaları afet bölgesinde sürerken son durumu paylaşan Bakan Kurum, bölgede evi yıkılma riski bulunan ve yıkılan vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacağını ifade ederken TOKİ kalıcı konut projesine ilişkin sürecin başlatılığını ifade etti…

TOKİ kalıcı konut süreci başladı! İzmir'de TOKİ kalıcı konutları ile kira yardımı ne zaman yapılacak?

TOKİ KALICI KONUT YAPIMI İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Gelen açıklamaya göre; , kalıcı konutların yapımı için ile koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezev alanlarda süreci başlattı.

Arama kurtarma çalışmalarının çok hassas bir biçimde çalıştığını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin olduğu andan itibaren 100 vatandaşımızın kurtarıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci çok yakından takip ettiğini vurgulayan Bakan Kurum, Türkiye'nin her yerinin için seferber olduğunu belirtti. Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti; "Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD, Kızılay ve belediyeler çadır kurma görevini yürütüyor. Üç bin çadır kurulma süreci devam ediyor, bu çadırların yaklaşık 750 tanesi kuruldu."

KİRA YARDIMI YAPILACAK!

Öte yandan yıkılan ve yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlara kira yardımı yapılacak. Ancak henüz bu konuyla ilgili tarihleri ifade eden bir açıklama bulunmuyor.

TOKİ kalıcı konut süreci başladı! İzmir'de TOKİ kalıcı konutları ile kira yardımı ne zaman yapılacak?

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TOKİ kalıcı konut süreci başladı! İzmir'de TOKİ kalıcı konutları ile kira yardımı ne zaman yapılacak?
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