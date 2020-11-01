Best Model birincisi Oğuzhan Bolat: Hedefim oyunculuk

Best Model Türkiye yarışmasında birinci olan 18 yaşındaki Oğuzhan Bolat, memleketi Kahramanmaraş'a gelerek gazetecilere açıklamada bulundu.

BOLAT, "DİZİ TEKLİFLERİ VAR DEĞERLENDİRECEĞİZ"

33. Best Model Türkiye yarışmasında 15 yaşındaki Melisa İmrak ile 18 yaşındaki Oğuzhan Bolat birinci olurken, Oğuzhan Bolat, memleketi Kahramanmaraş'taki baba ocağına geldi. Kahramanmaraş Havalimanında sevenleri tarafından karşılanan Bolat, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Kahramanmaraş'a hiç gelmeyeceği iddialarına yanıt veren Best Model birincisi Bolat, "İşim gereği İstanbul'da yaşayacağım ailem Kahramanmaraş'ta gidip geleceğim" ifadelerini kullandı.

"HEYACANDAN YÜRÜYEMİYORDUM"

Best Model için uzun süren eğitim ve spor sürecinden geçtiğini ifade eden Bolat, ünlü oyuncuları örnek aldığını ve hedefinin oyunculuk yapmak olduğunu söyledi. Dizilerden teklifler aldığını da söyleyen Bolat, "Çok güzel bir his daha önce den Best Model'de birin olan Çağatay Ulusoy, Kıvaç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu olsun çok iyi oyuncular çıktı, onların yolunu izlemek için bende Best Model yarışmasına girdim ve zaten hedefim de oyuncu olmaktı. Çok mutluyum, beklediğimden fazlaydı ve heyecanımdan yürüyemiyordum. Pandemiden dolayı erteleniyordu ve bende 7 aylık bir süreçte hazırlandık. Sürekli spor ve diyet yapıp emeklerimin karşılığını aldık. Uzun süre futbol oynadım, daha sonra oyunculuğa yöneldim ve 4 ay oyunculuk eğitimi aldım İstanbul'da ve sonra Best Model'de girdim. Şuanda planlarım var, yapımcılar ve menajerler yarışma sonrası aradılar ama ben biraz kafa dinlemek için geldim. Gittiğimiz de hepsiyle görüşeceğiz. Filim yok şuanda ama dizi teklifleri var. Ben, "İşim gereği İstanbul'da yaşayacağım ailem Kahramanmaraş'ta gidip geleceğim" demiştim ve onu bir daha Kahramanmaraş'a gelmeyeceğim olarak anlamışlar. Yanlış anlaşıldığım için herkesten özür dilerim" diye konuştu.