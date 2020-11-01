Güngören’de zehir tacirleri yakalandı

İstanbul Güngören'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güngören'de polis uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen bir kadını takibe aldı. Polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı bildirilen Müzeyyen Ö'yü 1 ay boyunca fiziki takip etti. Ekipler, Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir eve düzenlediği baskında Müzeyyen Ö, ile yanında bulunan Yusuf C.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 336 gram eroin, Yusuf C'nin üzerinde bonzai maddesi ve evde yapılan aramada uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 890 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.