Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Güngören’de zehir tacirleri yakalandı

Güngören’de zehir tacirleri yakalandı

Güngören polisi, ticareti yapan şüphelilerin peşine düştü. Bir ay boyunca takip edilen kadının evinde yapılan aramada 1 kilodan fazla eroin, bonzai ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 11 bin lira para ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 1.11.2020 12:38 ABONE OL
Güngören’de zehir tacirleri yakalandı

İstanbul Güngören'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güngören'de polis uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen bir kadını takibe aldı. Polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı bildirilen Müzeyyen Ö'yü 1 ay boyunca fiziki takip etti. Ekipler, Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir eve düzenlediği baskında Müzeyyen Ö, ile yanında bulunan Yusuf C.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 336 gram eroin, Yusuf C'nin üzerinde bonzai maddesi ve evde yapılan aramada uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 890 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güngören’de zehir tacirleri yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA