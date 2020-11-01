KYK burs başvurusu ne zaman, hangi gün bitecek? 2020 KYK yurt başvuruları için geri sayım sona eriyor - Başvuru tarihleri

Yüz binlerce üniversite öğrencisi, KYK bursu ve kredisi alıyor. Daha önce almamış olan ve KYK burs başvurusu yapacak olanlar 2020 KYK burs ve kredi başvuru işlemi ne zaman bitecek sorusunun yanıtını araştırıken, sonuçların açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. Peki, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu takvimine göre 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları hangi tarihte sona eriyor? İşte, bu yıl alınan burs başvuruları hakkında detaylar ve KYK burs başvurusu tarihleri...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KYK burs ve kredi başvuru tarihler belli oldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları başladı. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında başvurması gerekiyor.

İşte, E Devlet ekranı ile KYK yurt, burs ve kredi başvuruları hakkında merak edilenler