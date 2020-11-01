Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 31 Ekim 2020 Cumartesi Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu sevenlerin kaçırmadığı Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi ile açıklanan sonuçların ardından bilet sorgulama işlemleri de yapılmaya başlandı. Haberimizin içerisinden Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detaylarına ulaşabilirsiniz. İşte MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı 31 Ekim 2020!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MPİ ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı aşağıdadır;

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

15, 16, 19, 74, 75, 81 JOKER: 20