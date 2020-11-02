17 Ağustos 1999 Gölcük depremi kaç saniye sürdü, şiddeti kaçtı? 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü?

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1999 Gölcük depremi kaç saniye sürdü, şiddeti kaçtı? 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü?

Bundan tam 21 sene önce Marmara bölgesinde gerçekleşen ve şiddetinin 7.5 olarak açıklandığı 1999 depremi şiddeti 'de geçtiğimiz gün gerçekleşen sarsıntı sonrası gündeme geldi. Gölcük merkezli depremde çok sayıda bina yerle bir olurken yaklaşık 50 bine yakın vatandaşımız ise hayatını kaybetmişti. Peki, 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos gölcük depremi kaç saniye sürdü, şiddeti kaçtı? İşte konuya ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 2.11.2020 09:33 Son Güncelleme: 2.11.2020 09:33 ABONE OL
17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos gölcük depremi kaç saniye sürdü, şiddeti kaçtı?

Marmara'da gerçekleşen 1999 depremi şiddeti ile vatandaşların gündemine geldi. Çok geniş bir alanda hissedilen depremde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken kayıtlara göre; 100 bin kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Öte yandan geçtiğimiz gün 'de gerçekleşen 6.6 şiddetindeki sarsıntının bilançosu her geçen dakika daha da büyüyor. Peki, 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos gölcük depremi kaç saniye sürdü, şiddeti kaçtı? İşte konuya ilişkin detaylar…

17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ, ŞİDDETİ KAÇTI?

1999 senesinde Gölcük merkezli olarak saatler 03.02'yi gösterdiğinde gerçekleşen bilindiği üzere çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. 21 sene önce yaşanan bu sarsıntı gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddî kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremleri arasında yerini alırken vatandaşlar şiddeti, kaç saniye sürdüğü gibi konuları merak ediyor…

17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos gölcük depremi kaç saniye sürdü, şiddeti kaçtı?

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli . Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur...

17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü...

17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos gölcük depremi kaç saniye sürdü, şiddeti kaçtı?

17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan 'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü.[3] Resmî olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 ölü, ağır-hafif 100.000'e yakın yaralı olmuştur. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır.

Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddî kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.

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17 Ağustos 1999 Gölcük depremi kaç saniye sürdü, şiddeti kaçtı? 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü?
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