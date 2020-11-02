Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 2 Kasım 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulanmaya ve il il yatırılmaya devam ediyor. Ülkemizde devlet tarafından yatırılan bakım ödeneğinden faydalanan vatandaşlar kasım ayı ödemelerini sorguluyor. E devlet ve SMS yolu üzerinden öğrenilen ödenek bakanlık tarafından belirlenen tarihler aralığında hesaplara yatırılıyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Kasım 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
Ülkemizde devlet yatırılan evde bakım maaşı il il sorgulanıyor. Kasım ayı içerisinde bulunduğumuz zamanlarda vatandaşlar evde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenmeye çalışıyor. Haberimizde, evde bakım maaşı yatan iller listesine ve detaylara ulaşabilirsiniz.
2 Kasım Pazartesi günü bakım maaşları hesaplara yatmaya başladığında yatan illerin listesi burada yer alacak.
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.