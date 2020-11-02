Jeoloji Mühendisi Çeltik'ten son dakika deprem açıklaması: İzmir'deki deprem o şehirde felaket olurdu!

91 kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin yaralandığı İzmir depreminin ardından son dakika haberleri peş peşe geliyor. Antalya'da da çok sayıda riskli bina olduğunun altını çizen Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik depremle ilgili bölgesel bilim kurulları fikrini önerirken İzmir'deki depremin benzerinin Antalya'da yaşanması durumunda şehirde büyük bir felaket olacağının altını çizdi. Çeltik, daha önce Antalya'da büyük depremler olduğunu zamanla bunun tekrar edeceğini vurguladı.

Turizm kenti Antalya'nın deprem tehdidi altında olduğunu açıklayan Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, İzmir depremine benzer büyüklükte bir depremin Antalya'yı tanınmaz hale getireceğini belirtti. Çeltik, Antalya'da deprem olmadan yan yatan çok sayıda bina olduğunu da kaydetti.

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik de çok sayıda can kaybının, yaralanmalarının ve yıkımların yaşandığı deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.