Kocaeli'de yasa dışı avlanan kuşlar doğaya bırakıldı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce, "Çevre Doğa ve Hayvanlara karşı işlenen suçlar"a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İzmit ilçesinde bir depoda beslenmesi ve satılması yasak olan kuşların bulunduğu bilgisi üzerine Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla operasyon yapıldı. Depoda, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununca beslenmesi, satılması yasaklanan 8 saka ve 2 florya cinsi kuş ele geçiren ekipler, kuşları beslediği belirlenen U.A'ya idari para cezası uyguladı. Kafeslerdeki kuşlar, görevlilerce doğal ortamlarına salıverildi.