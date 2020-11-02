Son dakika: Site sakini korkunç gerçeği açıkladı! Yıkımın nedeni bu fotoğrafta

ESKİDEN AKARSU VARDI

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan da "Bornova Ovası olarak bilinen bölge tarım arazisiydi. Daha sonradan imara açıldı. Bölgedeki toprak yapısı alüvyon dediğimiz kum, kil ve çakıldan oluşuyor. Yıkımların özellikle o bölgede yoğunlaşmasının en büyük sebebi zemin ve yapı kalitesinin düşük olması. Zemin sıvılaşma riski çok yüksek bir bölge" dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akgün ise "Orada bir havza var. En ilgimizi çeken yer limanın olduğu yer ve Bayraklı'ydı. Orada eskiden var olan akarsular kaybolmuş, akarsuların getirdiği malzemeler orada kalmış. Denize yaklaştıkça daha ince zayıf bir zemin karşımıza çıkıyor" dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise "İzmir'de tüm sahil şeridi alüvyon dediğimiz ince taneli kumlarla, kil boyutundaki malzemeyle doldurulduğu için riskli" diye konuştu.