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91 saat sonra kurtarılan ’in sağlık durumu nasıl? hakkında açıklama geldi!

İzmir depreminde 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan 'in sağlık durumu merak edilmeye başlandı. 3 yaşında olduğu belirtilen, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan mucize bebek, Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkartıldı. Ülkeyi sevince boğan ve gözyaşları içerisinde kurtarılan minik bebeğin sağlık durumu, anne babasının sağ olup olmadığı gibi tüm detaylar ise gündemde yer alıyor. Peki; minik bebek Ayda Gezgin'in sağlık durumu nasıl oldu? İşte ve detayları!

Giriş Tarihi: 3.11.2020 12:21 Son Güncelleme: 3.11.2020 12:21 ABONE OL
91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin’in sağlık durumu nasıl? Ayda Gezgin sağlık durumu hakkında açıklama geldi mi?

Kurtarma ekipleri tarafından 91 saat sonra kurtarılan minik 'in sağlık durumu merak edilenler arasında yerini alıyor. Kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak enkaz altından çıkartılan minik bebeğin çıktığında ilk istediği şey ise su ve ayran oldu. Ekipler, minik bebeğin bulaşık makinasının arasında yaşam üçgeni sayesinde kurtulduğunu açıklamıştı. Peki; Ayda Gezgin'in sağlık durumu nasıl? İşte ve diğer detaylar!

AYDA GEZGİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Edinilen son dakika haberine göre; minik Ayda Gezgin hastaneye götürüldü. 91 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan minik bebek Ayda Gezgin'in sağlık durumu ve detayları ise merak edilmeye başlandı.

İşte Ayda Gezgin'in sağlık durumu ve diğer detaylar!

"Sağlık Bakanı Yardımcısı Profesör Doktor Muhammet Güven, Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğunu, şuurunun açık olduğunu ifade etti."

91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin’in sağlık durumu nasıl? Ayda Gezgin sağlık durumu hakkında açıklama geldi mi?

mucizelerinden birisi de Ayda bebek oldu. Ayda bebek 91 saat sonunda İzmir depremi enkazından canlı olarak çıkarıldı.

Kurtarma ekipleri Ayda'nın nasıl kurtarıldığını şöyle anlattı:

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayla Gezgin, Türkiye'ye moral oldu. Ayda'nın yerini tespit eden kurtarma ekibinden Nusret Aksoy, yer tespiti sırasında sessizliğin olduğu, o anlarda Ayda'nın sesini duyduğunu, seslendiğinde Ayda'nın 'Ayda ben, iyiyim' dediğini belirtti. Ayda'nın ekiplere, "Babam nerde?" diye sorduğu ifade edildi.

AYRAN İSTEDİ

İHH ekibinden Ahmet Çelik, "AFAD koordinesinde enkazda çalışma yapıyorduk. 91.saatte bir ses duyup koordinasyon merkezine haber verdik. Ses 'Ben buradayım' diyordu. Sonra yanına girdik. Delikten baktığımızda küçük bir yer gördük. Kafamı içeri soktuğumda elini uzattığını gördüm. Su istedi. Çok susamıştı. Karnının acıkıp acıkmadığını sorduğumda sadece ayran istedi. Koordinasyon merkezi sağlık ekipleri gönderdi. Yaşam boşluğu oluşturan fırın ve dolap arasından AFAD ekipleri ve JAK ekipleri ile alanı boşaltıp Ayla bebeği sağ salim teslim ettik. Bu duygunun tarifi yok. Bu tarifsiz bir duygu" dedi.

91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin’in sağlık durumu nasıl? Ayda Gezgin sağlık durumu hakkında açıklama geldi mi?

"BEN BURADAYIM"

İbrahim Topal da "İlk başta, elini gördük. Ahmet arkadaşımız çocuğun elini tuttu. O an mutluluk anıydı. Bir an önce çıkartmak için uğraştık. Çok şükür çıkarttık. Ekip olarak çok güzel bir çalışma yaptık. Tüm ekiplerin ellerine sağlık. Ciddi bir emek ve ter var. Ayla'ya beyaz eşyalar yaşam boşluğu oluşturmuştu. Son insan çıkana kadar bir çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AYDA GEZGİN'İN ANNE VE BABASININ DURUMU NASIL?

Ayla Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in hala enkaz altında olduğu öğrenilirken, baba Uğur Gezgin kızının enkazdan çıkarılışını büyük bir heyecanla izledi.

AYDA GEZGİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Ayda bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tomografisi iyi çıkan Ayda'nın iç kanamasının olmadığı belirtildi.

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91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin’in sağlık durumu nasıl? Ayda Gezgin sağlık durumu hakkında açıklama geldi!
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