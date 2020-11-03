91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin’in sağlık durumu nasıl? Ayda Gezgin sağlık durumu hakkında açıklama geldi!

Kurtarma ekipleri tarafından 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda Gezgin'in sağlık durumu merak edilenler arasında yerini alıyor. Kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak enkaz altından çıkartılan minik bebeğin çıktığında ilk istediği şey ise su ve ayran oldu. Ekipler, minik bebeğin bulaşık makinasının arasında yaşam üçgeni sayesinde kurtulduğunu açıklamıştı. Peki; Ayda Gezgin'in sağlık durumu nasıl? İşte Ayda Gezgin sağlık durumu ve diğer detaylar!

AYDA GEZGİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Edinilen son dakika haberine göre; minik Ayda Gezgin hastaneye götürüldü. 91 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan minik bebek Ayda Gezgin'in sağlık durumu ve detayları ise merak edilmeye başlandı.

İşte Ayda Gezgin'in sağlık durumu ve diğer detaylar!

"Sağlık Bakanı Yardımcısı Profesör Doktor Muhammet Güven, Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğunu, şuurunun açık olduğunu ifade etti."