Afganlı öğrenciden depremzedelere duygulandıran bağış

Trabzon'da yaşayan 11 yaşındaki Afgan uyruklu Fatma Muhebbi, kumbarasındaki parasını, İzmir'deki depremzedelere bağışlamak istedi.

Parasını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e veren Müebbi; "İzmir'deki vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Siz, hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Biz de Afgan kardeşleriniz olarak sizin acılarınıza ortağız. Her zaman sizin yanınızdayız" şeklinde konuştu.

Trabzon'da yaşayan 11 yaşındaki Afgan uyruklu 5. sınıf öğrencisi Fatma Muhebbi, kumbarasında biriktirdiği paralarını ve yazdığı şiiri İzmir'deki depremzedelere gönderilmek üzere Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teslim etti. İzmirli vatandaşların acılarına ortak olduğunu belirten Afgan Fatma Muhebbi, enkaz altında 65 saat kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek'e de "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Müebbi, Elif'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

"SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM"

Kumbarasında biriktirdiği paralarla birlikte depremzedeler için yazdığı şiiri Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e makamında teslim eden Muhebbi, "İzmir'deki vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Siz, hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Biz de Afgan kardeşleriniz olarak sizin acılarınıza ortağız. Her zaman sizin yanınızdayız. İzmir'e Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Buradan Elif'e bütün çocuklara sesleniyorum. Sizleri çok seviyorum inşallah en yakın z/Samanda iyileşirsiniz. Sizleri çok seviyorum" dedi.

"GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM"

İzmir'de yaşanan deprem haberini gördüğümde gözyaşlarını tutamadığını ifade eden Muhebbi, "Televizyonda İzmir'deki insanların depreme yakalandığını gördüm. O anda çok üzüldüm ve ağladım. O sırada benim elimden bir şey gelir mi diye düşündüm. Hemen aklıma kumbaram geldi. Biriktirdiğim paralarımı oraya göndermek istedim. Kumbaramın İçinde ne kadar param olduğu hiç önemli değil. Önemli olan onları düşünmemdi. Buradan onlara seslenmek istiyorum, siz yalnız değilsiniz. Biz sizin yanınızdayız ve sizin acılarınıza ortağız. Ben Afganım, Hazarayım" diyerek yazdığı şiiri okudu.

"SENİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Başkan Ahmet Metin Genç de Fatma Muhebbi'ye davranışından dolayı tebrik ederek, "Şiirin çok anlamlıydı seni tebrik ediyorum. Duyarlılığın için seni tebrik ediyorum. Kardeşimiz, şehrimizdeki Afgan vatandaşlarımızdan bir tanesi. Afgan kardeşlerimiz ve kardeş aile programı vesilesiyle tanıdığımız bir ailemiz. Yani kardeş ailelerimizden bir tanesi. Sevgili Fatma, çok büyük bir duyarlılık örneği gösterdi. Seni yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok güzel Türkçe lisanınla beraber hissiyatını paylaşman bu farkındalığı bu duyarlılığı ortaya koyman, çok çok takdire şayan bir davranış. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız da oldu. Onlara da rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kumbarayı senin adına alıyorum. Oradaki yavrularımıza şiirinle beraber oradaki kardeşlerimize ulaştıracağız" diye konuştu.