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'de hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar geldi fotoğrafıyla karşılaştı

'de, dün hırsızlık yaptığı mağazaya bugün tekrar gelen kadın, duvarda "Hırsız" başlığıyla asılı fotoğrafını görünce neye uğradığını şaşırarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşlı kadının mağaza önünde asılı duran hırkayı çalması ve tekrar gelince fotoğrafını görerek uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 21:18 ABONE OL
Arnavutköy'de hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar geldi fotoğrafıyla karşılaştı

'de, dün hırsızlık yaptığı mağazaya bugün tekrar gelen kadın, duvarda "Hırsız" başlığıyla asılı fotoğrafını görünce neye uğradığını şaşırarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşlı kadının mağaza önünde asılı duran hırkayı çalması ve tekrar gelince fotoğrafını görerek uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

Arnavutköy'de hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar geldi fotoğrafıyla karşılaştı

Olay, Ayşıl Sokak'ta bulunan giyim mağazasında dün meydana geldi. Mağazanın kapısında askılıklarda bulunan kıyafetlerden birini çalan kadın, iş yerinin güvenlik kameralarına yakalandı.

Arnavutköy'de hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar geldi fotoğrafıyla karşılaştı

Kamera kayıtlarını izleyerek hırsızlığı fark eden mağaza sahibi Alpay Fatih Türken, görüntülerdeki kadının fotoğraflarını iş yerinin duvarına astı. Türken duvara "Hırsız" başlığıyla astığı fotoğrafların altına "Yukarıda resmini görmüş olduğunuz hırsız kiminizin komşusu, kiminizin akrabası, kiminizin bir tanıdığı, belki de birilerinin annesi veya eşi 02.11.2020 tarihin de mağazamızın önünden ürün çaldı.

Arnavutköy'de hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar geldi fotoğrafıyla karşılaştı

Biz, hırsızın yaşından kadın olmasından ve belki de bir anlık gafletinden böyle bir eylem gerçekleştirmiş olduğunu düşündüğümüzden hakkında yasal bir işlem başlatmadık. Biz utandık ama o utanmadı. Gelip özür dilemediği takdirde yasal işlem başlatacağız." ifadelerine yer verdi.

Arnavutköy'de hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar geldi fotoğrafıyla karşılaştı

Bugün tekrar aynı mağazaya gelen kadın, duvarda kendi fotoğrafını görünce neye uğradığını şaşırarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Arnavutköy'de hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar geldi fotoğrafıyla karşılaştı

O anlar da kameraya yansıdı.

Arnavutköy'de hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar geldi fotoğrafıyla karşılaştı

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Arnavutköy'de hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar geldi fotoğrafıyla karşılaştı
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