Arnavutköy'de hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar geldi fotoğrafıyla karşılaştı

Biz, hırsızın yaşından kadın olmasından ve belki de bir anlık gafletinden böyle bir eylem gerçekleştirmiş olduğunu düşündüğümüzden hakkında yasal bir işlem başlatmadık. Biz utandık ama o utanmadı. Gelip özür dilemediği takdirde yasal işlem başlatacağız." ifadelerine yer verdi.

