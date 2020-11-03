Ayda Gezgin kimdir, sağlık durumu nasıl? İzmir deprem enkazından kurtarılan Ayda Gezgin kaç yaşında, ailesi yaşıyor mu?

Rıza Bey Apartmanı'ndan tam olarak 91 saat sonra sağ çıkarılan Ayda Gezgin sosyal medyada gündem oldu. Arama kurtarma ekiplerinin buzdolabının arkasında bulduğu 4 yaşındaki kız çocuğu Ayda'nın hayatı, yaşı, ailesi gibi bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor. Annesinin enkazda, babasının ise hayatta olduğu bilinen Ayda Gezgin kimdir, ailesi yaşıyor mu? İzmir deprem enkazından kurtarılan Ayda Gezgin kaç yaşında?

AYDA GEZGİN KİMDİR?

İzmir depreminin dördüncü gününde Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ çıkarılan Ayda Gezgin Tüm Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğdu. Annesi Fidan Gezgin enkazda, babası Uğur Gezgin sağ olan Ayda Gezgin'in 4 yaşında olduğu biliniyor…