Ayda Gezgin kimdir, sağlık durumu nasıl? İzmir deprem enkazından kurtarılan Ayda Gezgin kaç yaşında, ailesi yaşıyor mu?

Rıza Bey Apartmanı'ndan tam olarak 91 saat sonra sağ çıkarılan Ayda Gezgin sosyal medyada gündem oldu. Arama kurtarma ekiplerinin buzdolabının arkasında bulduğu 4 yaşındaki kız çocuğu Ayda'nın hayatı, yaşı, ailesi gibi bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor. Annesinin enkazda, babasının ise hayatta olduğu bilinen Ayda Gezgin kimdir, ailesi yaşıyor mu? İzmir deprem enkazından kurtarılan Ayda Gezgin kaç yaşında?
İzmir depreminin dördüncü gününde Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ çıkarılan Ayda Gezgin Tüm Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğdu. Annesi Fidan Gezgin enkazda, babası Uğur Gezgin sağ olan Ayda Gezgin'in 4 yaşında olduğu biliniyor…
Rıza Bey Apartmanı üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler Ayda bebeğe canlı olarak ulaştı. Enkazın altından çıkarılan Ayda bebeğin Çamaşır makinesi sayesinde kurtulduğu öğrenildi. 4 yaşlarında Ayda isimli bir kız çocuğu enkaz altından kurtarıldı. Küçük Ayda, Ege Üniversitesi Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı.
Kurtarma ekipleri bir bebeği canlı olarak kurtarmayı başardı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı" dedi. Kurtarma ekibi sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Ayda enkazdan çıkarıldıktan hemen sonra "Babam nerede" diye sordu. Ayda'nın enkazdan çıktığında ilk istediği şey ise su ve ayran. Ekipler Ayda'nın yaşam üçgeni sayesinde kurtulduğunu açıkladı. Bulaşık makinası Ayla'nın hayatta kalması için yaşam üçgeni oluşturdu.
Ayla Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in hala enkaz altında olduğu öğrenilirken, baba Uğur Gezgin'in sağ olduğu biliniyor.