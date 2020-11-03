Ayda Gezgin kimdir, sağlık durumu nasıl? İzmir deprem enkazından kurtarılan Ayda Gezgin kaç yaşında, ailesi yaşıyor mu?

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kimdir, sağlık durumu nasıl? İzmir deprem enkazından kurtarılan , ailesi yaşıyor mu?

İzmir depreminin dördüncü umutları yeşerten bir haberde ’in enkazdan çıkarılması oldu. Arama kurtarma ekipleri gece gündüz çalışarak hayatları kurtarmaya çalışmaya devam ederken güzel haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak 4 yaşındaki kız çocuğun kurtuluşuyla birlikte Ayda’nın hayatı, yaşı, ailesi gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Rıza Bey Apartmanı’ndan 91 saat sonra çıkarılan ? Ayda Gezgin kimdir, sağlık durumu nasıl, ailesi yaşıyor mu?

Giriş Tarihi: 3.11.2020 11:31 Son Güncelleme: 3.11.2020 11:32 ABONE OL
Ayda Gezgin kimdir, ailesi yaşıyor mu? İzmir deprem enkazından kurtarılan Ayda Gezgin kaç yaşında?

Rıza Bey Apartmanı'ndan tam olarak 91 saat sonra sağ çıkarılan sosyal medyada gündem oldu. Arama kurtarma ekiplerinin buzdolabının arkasında bulduğu 4 yaşındaki kız çocuğu Ayda'nın hayatı, yaşı, ailesi gibi bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor. Annesinin enkazda, babasının ise hayatta olduğu bilinen , ailesi yaşıyor mu? İzmir deprem enkazından kurtarılan ?

AYDA GEZGİN KİMDİR?

İzmir depreminin dördüncü gününde Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ çıkarılan Ayda Gezgin Tüm Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğdu. Annesi Fidan Gezgin enkazda, babası Uğur Gezgin sağ olan Ayda Gezgin'in 4 yaşında olduğu biliniyor…

Ayda Gezgin kimdir, ailesi yaşıyor mu? İzmir deprem enkazından kurtarılan Ayda Gezgin kaç yaşında?

AYDA GEZGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Rıza Bey Apartmanı üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler Ayda bebeğe canlı olarak ulaştı. Enkazın altından çıkarılan Ayda bebeğin Çamaşır makinesi sayesinde kurtulduğu öğrenildi. 4 yaşlarında Ayda isimli bir kız çocuğu enkaz altından kurtarıldı. Küçük Ayda, Ege Üniversitesi Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı.

Ayda Gezgin kimdir, ailesi yaşıyor mu? İzmir deprem enkazından kurtarılan Ayda Gezgin kaç yaşında?

Kurtarma ekipleri bir bebeği canlı olarak kurtarmayı başardı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, " canlı olarak kurtarıldı" dedi. Kurtarma ekibi sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Ayda enkazdan çıkarıldıktan hemen sonra "Babam nerede" diye sordu. Ayda'nın enkazdan çıktığında ilk istediği şey ise su ve ayran. Ekipler Ayda'nın yaşam üçgeni sayesinde kurtulduğunu açıkladı. Bulaşık makinası Ayla'nın hayatta kalması için yaşam üçgeni oluşturdu.

AYDA GEZGİN'İN ANNE VE BABASININ DURUMU NASIL?

Ayla Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in hala enkaz altında olduğu öğrenilirken, baba Uğur Gezgin'in sağ olduğu biliniyor.

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Ayda Gezgin kimdir, sağlık durumu nasıl? İzmir deprem enkazından kurtarılan Ayda Gezgin kaç yaşında, ailesi yaşıyor mu?
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