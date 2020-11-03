Enkazdan ailesini kurtaran itfaiyeci baba o anları anlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda amir olarak görev yapan 56 yaşındaki Akbulut'un, geçen cuma günü meydana gelen depremde Bornova ilçesinde bulunan Egemen Apartmanı'nın ikinci katındaki evi tamamen yıkıldı.

Acı haberi Torbalı'da görev yaparken küçük kızının kendini aramasıyla öğrenen baba, 2 kızını ve eşini kurtarmak için zamanla yarışmaya başladı.

Evine giderken meslektaşlarından yardım isteyen kahraman babanın çabaları sonuç getirdi. Kızlarını ve eşini enkazdan çıkaran baba, o anları hala unutamıyor.

İtfaiye amiri Mehmet Akbulut, AA muhabirine, depremi yaşayınca çok korktuğunu, aklına ilk olarak ailesi geldiğini, küçük kızının, "Baba evimiz yıkıldı, biz de enkaz altında kaldık. Bizi kurtar." sesini telefonda duyduğunda büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

"Oturduğum evin çökeceği hiç aklıma gelmezdi." diyen Akbulut, şöyle konuştu:

"Yolda kızım yaklaşık 50 defa aradı. Baba annem ve ablam ölüyor, ne olur yetiş dedi. En son arabayı yolda bıraktım. Koşa koşa gittim. Binaya gittim. İtfaiyeci arkadaşlar küçük kızımı indiriyordu. Evime girdiğimde başka bir mutfak ve oda ile karşılaştım. Enkaza girince eşim ve kızımın sırt sırta verdiğini gördüm. Onlar betonun altındaydı. Arkadaşlarımla beraber kazmayı alarak, onları kurtarmak için çalışmaya başladım."

Akbulut, enkazdan önce büyük kızını kurtardığını, ardından eşini ambulansa götürdüğünü ifade etti.

Meslek hayatında 27. yılını geçirdiğini anlatan Akbulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gölcük depreminde de 15 gün görev aldım ama benim kaderimde kendi evlatlarım ve eşimi de kurtarmak varmış. Şükürler olsun. Allah bana evlatlarımın ve eşimin acısını yaşatmadı. İyi ki itfaiyeci olmuşum. Ben mesleğimi çok seviyorum bir can bile kurtarsam, bir dua alsam bana yetiyor. O anlar şoka girdim. Arkadaşlarım bana abi bir saatte 20 yaş yaşlandığımı söylüyor. Enkazda eşim bana 'Kızımızı kurtar.' diyordu, kızım ise 'baba annemi kurtar' diyordu. Kurtarma çalışması neler yaptığımı hala hatırlamıyorum. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın. Çocuklarımı ve eşimi hastaneye getirdikten sonra durumlarının acil olmadığını öğrendikten sonra enkazlara can kurtarmaya gittim."

Akbulut, depremden kurtardığı küçük kızının ayağının kırıldığını, büyük kızının, ayağında his kaybı olduğunu, eşinin ayak baş parmaklarının kırıldığı için ameliyat edildiğini belirtti.

İtfaiye amiri Akbulut'un telefonu üzerine yıkılan evine giden itfaiye eri Hıdır Eker, telefonda amirimin sesi çok kötüydü, "Yetiş çocuklarım ve eşim enkaz altında, onları kurtar." dediğini söyledi.

Hemen amirinin evine gittiğini anlatan Eker, şunları kaydetti:

"Normalde amirimin evini biliyorum ama ev çökünce hangi katta olduğunu çıkaramadım. Eşyalardan tanıdım. Küçük kızı amirime ulaştığı için onun uygun bir yerde olduğunu düşündüm. Enkazda önce ona seslendim. Sakinleştirdim, seni kurtaracağım dedim. Ekipler geldi. Onu kurtardım. Sonra annesi ve ablasına seslendim. Onların boyundan aşağı enkazda olduğunu gördüm. Amirim geldi. Bize destek oldu ve hep birlikte çıkardık."