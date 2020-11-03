Son dakika gelişmesi: Ünlü televizyoncu İsmail Küçükkaya corona virüse yakalandı! Kendisi sosyal medyadan açıkladı...

İŞTE İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI

"Aklımız, kalbimiz İzmir'de. Kayıplarımız var, acımız büyük. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Enkaz altında kalanlar için dua ediyoruz. Bu şartlarda kişinin kendi durumundan bahsetmesi hoş değil. Kendimi bu duruma düşürmek istemem lakin küçük bir açıklama yapmaya mecburum. Perşembe günü test yaptırdım ve izolasyona girdim. Yaptırdığım covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecim evde devam ediyor.

Semptomlarım ağır seyretmiyor, durumum iyi. Teşekkür ederim. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır ve metanet dilerim."