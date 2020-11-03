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gelişmesi: Ünlü televizyoncu corona virüse yakalandı! Kendisi sosyal medyadan açıkladı...

Tüm dünyada hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüse yakalandığını açıklayan 'dan açıklaması geldi. Ünlü televizyoncu, FOX TV sunucularından oldu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Küçükkaya, Perşembe günü test yaptırdığını sonucu beklerken izolasyona girdiğini ve corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Tedavi sürecinin evden devam ettiğini belirten İsmail Küçükkaya sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 3.11.2020 08:54 Son Güncelleme: 3.11.2020 08:56 ABONE OL
Son dakika gelişmesi: Ünlü televizyoncu İsmail Küçükkaya corona virüse yakalandı! Kendisi sosyal medyadan açıkladı...

Sabah saatlerinde son dakika açıklamasında bulunan ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya, corona virüse yakalandığını açıkladı. İsmail Küçükkaya, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. FOX TV'de sabah programı sunan İsmail Küçükkaya, depremin ardından bu denli büyük acının yaşandığı günlerde kendi durumundan bahsetmesinin hoş olmadığını belirtirken açıklama yapmaya mecbur olduğunu ifade etti. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen İsmail Küçükkaya, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

SON DAKİKA HABERİ: FOX TV SUNUCUSU İSMAİL KÜÇÜKKAYA CORONA VİRÜSE YAKALANDI!

İŞTE İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI

"Aklımız, kalbimiz İzmir'de. Kayıplarımız var, acımız büyük. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Enkaz altında kalanlar için dua ediyoruz. Bu şartlarda kişinin kendi durumundan bahsetmesi hoş değil. Kendimi bu duruma düşürmek istemem lakin küçük bir açıklama yapmaya mecburum. Perşembe günü test yaptırdım ve izolasyona girdim. Yaptırdığım covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecim evde devam ediyor.
Semptomlarım ağır seyretmiyor, durumum iyi. Teşekkür ederim. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır ve metanet dilerim."

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Son dakika gelişmesi: Ünlü televizyoncu İsmail Küçükkaya corona virüse yakalandı! Kendisi sosyal medyadan açıkladı...
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