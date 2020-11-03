SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar yoğun bakımdaydı! İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi!

Ekranların sevilen ismi İkbal Gürpınar, Koronavirüs (kovid-19) salgınına yakalandı. Alper Gürpınar'ın annesinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıklaması sevenlerini üzdü. Eylül ayında da babasını Koronavirüs salgını yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Alper Gürpınar, hem kendi hem de annesinin sosyal medya hesabından bir son dakika açıklaması daha yaptı. Öte yandan İkbal Gürpınar'ın önceki günlerde yaptığı bir paylaşım ise dikkat çekti. İşte ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri!

İKBAL GÜRPINAR'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Koronavirüs salgınına yakalanan ve hastanede tedavi gören İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Alper Gürpınar sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı;