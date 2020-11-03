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satıcısını suçüstü yakalattı

'da 10 gram maddeyle yakalanan S.M., polise uyuşturucu maddeleri satın aldığı adresi gösterdi. Uyuşturucu satıcısını yakalatan S.M. serbest bırakıldı. Uyuşturucu satıcısı M.A. ise tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 3.11.2020 20:12 ABONE OL
Uyuşturucu satıcısını suçüstü yakalattı

İstanbul Polisi, Çağlayan Mahallesi'nde şüphe üzerinde S.M. (19) isimli bir kişiyi durdurdu. Paniğe kapılan S.M.'nin kaba üst aramasında 10 gram uyuşturucu madde bulundu.

YARIM KİLOGRAM ESRARLA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Esrar maddesini kullanmak için satın aldığını itiraf eden S.M., polislere uyuşturucu maddeyi satın aldığı kişinin ismini söyledi ve adresi gösterdi. Uyuşturucu satıcısı olan M.A.'nın (32) ikamet adresine operasyon düzenlendi. M.A., yarım kilogram esrar maddesiyle suçüstü yakalandı.

3 BİN 420 LİRA DA BULUNDU

M.A.'nın evinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 420 lira da bulundu. "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan dolayı yasal işlem yapılan S.M. serbest bırakıldı. Uyuşturucu satıcısı M.A. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Uyuşturucu satıcısını suçüstü yakalattı
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