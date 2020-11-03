Yeşilçam’ın ‘garson’u Orhan Çoban hayatını kaybetti

Yeşilçam'ıngarson rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çaban, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Yeşilçam'da garson rolleriyle tanınan ve 150'nin üzerinde filmde rol alan Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi görüyordu. 82 yaşındaki Çoban'ın dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Çoban için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.